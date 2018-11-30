В здании известной Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили бездыханное тело женщины. Погибшей оказалась 47-летняя воспитательница Татьяны Рязановой, пишет Cosmo.

Тело женщины нашли 28 ноября в комнате отдыха. По предварительным данным, она умерла от острой сердечной недостаточности.

Студенты и сотрудники Школы Олега Табакова приносят свои соболезнования на официальной странице учебного заведения в соцсетях. Они признаются, что Татьяна Викторовна была замечательным и светлым человеком. Дата и место похорон пока неизвестны.

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