В школе Олега Табакова обнаружили труп [ Редактировать ]
В здании известной Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили бездыханное тело женщины. Погибшей оказалась 47-летняя воспитательница Татьяны Рязановой, пишет Cosmo.
Тело женщины нашли 28 ноября в комнате отдыха. По предварительным данным, она умерла от острой сердечной недостаточности.
Студенты и сотрудники Школы Олега Табакова приносят свои соболезнования на официальной странице учебного заведения в соцсетях. Они признаются, что Татьяна Викторовна была замечательным и светлым человеком. Дата и место похорон пока неизвестны.
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