Какие продукты нельзя есть на завтрак [ Редактировать ]
Каждый из нас наверняка слышал о том, что завтрак полезен для здоровья. Однако не все продукты можно употреблять утром на голодный желудок, пишет "Здоровье и Красота".
Диетологи из Швейцарии рассказали, какие продукты настоятельно не рекомендуется есть натощак. Даже если вы очень любите острую пищу с массой специй, то ее не нужно есть на пустой желудок. Подобного рода блюда вызовут прямое раздражение оболочки желудка, спровоцировав кислотную реакцию и вызвав болезненные спазмы. Кроме того, специи и приправы являются раздражителями по своей природе, что может спровоцировать несварение на весь оставшийся день.
Также диетологи не рекомендуют начинать утро со стакана фруктового сока. Все продукты питания и напитки, в которых содержится сахар, подвергают железу дополнительному давлению. А это не самое лучшее, что мы можем ей дать сразу после пробуждения. Кроме того, принятая на пустой желудок фруктоза может перезагрузить печень. То же самое касается и разного рода газированных напитков. Ни в коем случае не употребляйте их на пустой желудок, так как, смешавшись с кислотой внутри, они провоцируют тошноту и газообразование. Также данные напитки по утрам вызывают желудочные спазмы.
На пустой желудок также не стоит есть цитрусовые фрукты. Они способствуют производству кислоты в желудке, а избыточное количество клетчатки и фруктозы негативно влияет на процессы пищеварения.
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