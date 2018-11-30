Новообрана президент Грузії сумнівається у можливості співпраці з Росією [ Редактировать ]
Новообрана президент Грузії Саломе Зурабішвілі сумнівається у можливості співпраці з Росією через її агресивну діяльність, спрямовану проти Грузії та України. Про це Зурабішвілі заявила у інтерв'ю BBC.
За словами нового президента Грузії, країна вестиме діалог із Росією лише тоді, коли це зроблять американські та європейські партнери Тбілісі. А за столом переговорів країна націлена підтримувати теми, які стосуються її суверенітету та територіальної цілістості.
"Я не думаю, поки Росія поводитиметься так, як зараз, на нашій лінії окупації. Щодня там викрадають людей. Ця лінія переміщується. Це постійна загроза, яка рухається до центру країни, все ближче до Тбілісі. Або те, як Росія поводиться з Україною. Я не думаю, що ми зможемо співпрацювати", - заявила Саломе Зурабішвілі, новообраний президент Грузії.
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