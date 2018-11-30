Політичні наслідки введення воєнного стану - це тема для розмови з нашим гостем - Юрієм Бойком, засновником "Опозиційної платформи - За життя".

"Але почнемо з подій сьогоднішнього дня. Що це за обшуки СБУ влаштувала у намісника Києво-Печерської лаври? В чому сенс?"

Політик заявив:"На самом деле, мы столкнулись сегодня с абсолютно циничным вмешательством правоохранительных органов в дела церкви. И я убежден, что президент как гарант Конституции в этом участвовал. Потому, что это была его инициатива вмешаться в дела церкви. Это было частью его предвыборной программы. И вот сегодня началось реальное преследование инакомыслящих, преследование канонической церкви с использованием правоохранительных органов. Более того, несколько дней назад, правительство на своем заседании разорвало договор о предоставлении храмом верующим Киево-Печерской лавры. Это второе вмешательство в дела церкви со стороны государства и прямое нарушение Конституции. Все что мы наблюдаем сейчас - мы знали, что это будет, что будут силой пытаться сломать церковнослужителей канонической церкви, заставят их отказаться от своих убеждений. Мы будем защищать их, поскольку люди не понимают, что они делают. Я имею ввиду сегодняшнюю власть. Церковный раскол - это самое страшное, что может быть в стране. А они ведут страну по этому расколу. Что произошло в Константинополе? Выписали устав и его должны вручить настоятелю Объединенной церкви. А как ее объединить сейчас, если государство в лице президента страны, гаранта Конституции, который сам нарушая Конституцию, пытается это сделать политическим кнутом без уважения к мнению священнослужителей. Это чистый цинизм и чистое вмешательство в дела церкви. Я считаю, что это очень опасный путь, и использовать церковные вопросы в своей предвыборной кампании действующий президент толкает страну к церковному кризису.

"Як ви оцінюєте перші дні воєнного стану в частині областей? Що може змінити для України цей правовий режим?"

"Я сразу хочу сказать, что наша "Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала против введения военного положения. Потому, что введение военного положения не решает ни одного из запросов, которые стоят сегодня на повестке дня пред страной. В первую очередь, это деэскалация конфликта в Азовском море и освобождение наших пленных моряков. Ничего этого военное положение не решает. Кроме того, оно еще более усугубляет ситуацию, потому что, понятно, что это была попытка срыва президентских выборов. Когда первый вариант указа президента появился с военным положением на 60 дней. Было ясно, что идет затяжка выборов и соответственно он хочет за счет этого продержаться какое-то время еще на своей должности, понимая, что шансы переизбрания низки. А второе - людей поделили на две части. В десяти областях ввели военное положение. При чем здесь Черниговская область и конфликт в Азовском море? А проблемы уже начались потому, что 12 статей Конституции ограничиваются введением военного положения, включая возможность комендантского часа, начались экономические проблемы: инвесторы выводят деньги из страны, срываются сделки, которые планировались, иностранцы сдают билеты и отменяют бронирование гостиниц на Новый год; особенно это касается Одесского региона. Людей просто запугивают - идет травля и запугивание людей перед выборами. Мы это расцениваем только так. С пленными моряками ситуация вообще дикая. Кроме каких-то заявлений ни одно должностное лицо не проявило конкретных действий, чтобы освободить этих людей. Министр иностранных дел занимается пиар-компаниями, рассказывает, что он подал иск в Гаагу, в Красный Крест. В этой ситуации необходимо искать посредников и вытаскивать наших моряков. Я убежден, если бы среди моряков был сын какого-нибудь высокопоставленного чиновника, то они бы суетились. А так, просто заявление, какие-то декларации, а дела нет, и люди сидят в плену. Их надо вытаскивать".

"Головна небезпека для України від подальшої ескалації в Азовському морі та навколо Керченської протоки - це економічний занепад частини південних регіонів. Що потрібно зробити, аби не допустити цього?"

"Перш за все, Ви дійсно праві, і експерти праві в тому, що якщо буде продовжена ця конфронтація то, морські порти "Бердяньськ", "Маріуполь" будут в дуже поганому стані, і вся економіка цього регіону. Вважаю, що перш за все потрібно знайти майданчик в Євросоюзі і перейти на прямі переговори з керівництвом Російської Федерації".