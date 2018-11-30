Взагалі, загострення в Азовському морі почалося ще навесні й поступово набирало обертів. За півроку росіяни вже більш ніж 700 разів зупиняли для, так званих, "додаткових перевірок" кораблі, які прямували до або з українських портів. Також суднам доводиться чекати днями, поки росіяни дозволять прохід через Керченську протоку. Були випадки, коли кораблі стояли більше тижня. Отже, про Азовську блокаду та її кульмінацію - обстріл і захоплення українських кораблів - Руслан Смєщук. Докладно.

Це відео морського бою на Азові, приправлене нецензурною російською лайкою - облетіло всю Україну. І найцинічніше, що оприлюднили їх самі нападники - моряки з російського прикордонного корабля "Дон". Ось на цих кадрах чітко видно, як вони йдуть на таран українського рейдового буксира "Яни Капу".

А вся історія почалася о 7 ранку у неділю 25 листопада.

Коли три українських судна - буксир "Яни Капу", і бронекатери "Бердянськ" та "Нікополь" йшли з Одеського порту в Маріупольський. Причому, про свій маршрут моряки повідомили заздалегідь. Та в районі Керченської протоки їх зустріли 4 російських кораблі - "Соболь", "Дон", "Мангуст" і "Суздалєц". "Дон" пішов на таран.

На допомогу українцям з Бердянська вийшли два арт-судна "Гюрза". Росіяни перекрили танкером прохід через протоку. І підняли в небо бойові вертольоти та штурмовики. Таке "холодне" протистояння тривало до вечора. Українці чекали дозволу на вихід з Керченської протоки, оточені вісьмома ворожими кораблями! О 20 годині спробували пройти самі. Росіяни почали переслідування та відкрили вогонь. На ураження.

"Надайте помощь, надайте помощь! Требую помощи! Лежачие раненые, лежачие раненые! Мне нужна помощь!"

По катеру "Бердянськ" стріляв "Ізумруд". От фото ушкоджень бронесудна. А напередодні СБУ оприлюднила докази, що по наших кораблях російська авіація випустила дві некеровані ракети. Ось фрагменти переговорів їхніх пілотів.

"- Подскажите координаты цели?

- 22 509. Работу выполнил двумя практически.

- Принял".

Далі діалог з іншим екіпажем:

"- Выдвигаемся на цель. В данных координатах наблюдаю 3 судна. Четыре судна. Два стоят, два- двигаются в ихнем направлении. Удаление до цели - 20 км".

Потім - підрахунок уже випущених ракет.

"- Подскажите расход "карандашей" у вас?

- У 47 не было, У 49 - два".

"В цих перемовинах чітко вказується на використання двух "карандашей" - це мова йде про неупрявляємі ракети. Російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів", - заявив Олег Фролов, заступник голови СБУ.

У результаті - всі три українські кораблі захоплені. Ось вони пришвартовані на причалі військової частини у Керчі. А наші моряки у полоні.

"Росія вже п'ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави, але нападом на військові українські катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже їх там нет. Ніхто вже не камуфлюється під зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і регулярна участь Російської Федерації. Їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних Сил України", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Росія у звичній манері перекидає вину на Україну. Звинувачуючи наших моряків у провокації. А в Україні, у відповідь на цинічну та зухвалу атаку, запровадили воєнний стан.

Російська штурмова авіація прикриває висадку морського десанта під Маріуполем. Це легенда навчань протиповітряних військ. Та якщо вторгнення почнеться - швидше за все, ворог діятиме саме так. Тож наші війська на Донбасі у повній бойовій готовності.

Зараз росіяни стягнули до кордону навколо Донбасу величезну кількість військ та техніки. Понад 250 танків, більше сотні літаків і вертольотів. Наші вояки розуміють, з такою силою супротивник може прорвати протиповітряну оборону. Проте це йому дорого коштуватиме. Завдяки українським контрзаходам та щільності ППО.

"Вона спроможна нанести таке ураження у випадку повітряного нападу РФ, після якої ними буде відмовлено від застосування своїх літаків", - заявив Сергій Наев, командувач ООС.

І хоча воєнний стан тут у прифронтовому Приазов'ї - де-факто з 14 року. Цього тижня, щоправда, ситуація більш напружена. По всій лінії розмежування контрольні пункти працюють. Але у посиленому режимі. Чимало людей на українську територію не пустили. Прикордонники перевіряють кожну машин, прискіпливіше вивчають документи. Самі озброєні навіть гранатометами.

"Двойка, тройка, шо по бубликам?"

А от Азовська акваторія зараз фактично заблокована Росією. Причому, нахабніти сусіди почали не зараз, а набагато раніше. Чинили перешкоди вільному судноплавству з травня.

І відтоді зафіксовано більше семи сотень таких випадків. 110 суден зупиняли для огляду прямо в морі. 316 - затримувалися на довгий термін перед входом в Азовське море, ще майже стільки ж (301) - на виході.

Грошовий еквівалент цих затримок - це сотні тисяч доларів втрат. Бо "милості" росіян днями були змушені чекати і українські, і європейські, і азійські кораблі.

Та справжній економічний таран росіяни здійснюють на українські порти - Маріупольський та Бердянський.

"Если действительно блокада Керченского пролива продолжиться, то эти два порта просто остановятся", - говорить Олег Жданов, військовий експерт.

На даний момент на вході та виході Керченської протоки стоять десятки суден. При цьому в російськи порти кораблі переходять без зупинок. Вочевидь, Росія намагається разом із Кримом фактично анексувати й акваторію Азовського моря. Цього тижня в Маріуполі люди навіть на мітинг вийшли з вимогою до Росії випустити наших моряків, і з проханням до ОБСЄ, щоб місія взяла азовську акваторію під нагляд.

"Коли почалися в травні ці російські "навчання" і почали затримання наших суден - ми зверталися до місії ОБСЄ. Вони тоді сказали, що їхній мандат не поширується на Азовське море. И сказали, якщо буде звернення, то тоді можливо можно буде зробити це поширення після нового року", - говорить Марія Подибайло, жителька Маріуполя.

Адже зрозуміло, що без міжнародної допомоги Україна російську блокаду не прорве.