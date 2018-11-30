Ескалація в Азовському морі та захоплення українських моряків були однією з головних тем на переговорах Володимира Гройсмана в Німеччині. Прем'єр-міністр перебував у цій країні з дводенним робочим візитом. Якість зустрічей дуже висока. Звісно, відбулись переговори з Меркель. Але окрім неї, ще і з президентом Німеччини Штайнмаєром, а також іншими урядовцями.

Глава українського уряду спільно з Меркель відкрив Третій німецько-український діловий форум. Це вже традиційний великий формат для спілкування представників великого та середнього бізнесу двох країн.

"Треба відзначити, що Німеччина та стратегічний бізнес є дуже важливим та стратегічним партнером для України. І я радий вітати більше двох тисяч німецьких компаній, які працюють в Україні в різних секторах економіки. Ініціатива трьохрічна створення німецької торгово-промислової палати, створення механізмів зближення наших двох економік заслуговує великої поваги збоку наших урядів. Треба також зазначити, що за останній час ми спостерігаємо збільшення внутрішньої та зовнішньої торгівлі між нашими країнами. Це теж є дуже добрим сигналом, тому що це є великий потенціал, і ми маємо з вами його використати. Політика нашого уряду полягає в структурних системних змінах. Наше завдання створити якісні, системні умови для проведення бізнесу в Україні. Ми за останній час досягли суттєвого прогресу щодо легкості ведення бізнесу в Україні. Ще зовсім недавно ми були більше 130 місця, сьогодні ми вже займаємо 61 місце. Але і це є не межа. Ми маємо стати країною, в найближчій перспективі, яка увійде в топ-50", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.