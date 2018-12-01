Мабуть, найчутливішу реакцію на новини про воєнний стан продемонстрував валютний курс. Його ще не встигли оголосити, а долар в обмінниках підскочив більш як на дві гривні. Потім - знову знизився, але, як то кажуть, осад залишився.

А чи змінилося хоча б щось у повсякденному житті людей у тих областях, де зараз діє воєнний стан? Любов Кукла перевірила.

Повсякденні реалії?

"В городе все спокойно".

Чи все таки пахне панікою?

"- У вас в місті зараз воєнний стан. ви про це знаєте?

- Канєшно, знаю, ще й боюся".

Як змінилось життя людей після запровадження воєнного стану? Їдемо перевіряти.

Київ. 28 листопада. Наша знімальна група збирається у відрядження. Пункт призначення - Вінниччина.

Там протягом 30 днів люди житимуть в особливих умовах. По радіо, до речі, тільки й розмов, що про воєнний стан.

"В Україні відсьогодні діє воєнний стан. Триватиме 30 днів. Поширюється на 10 областей".

Тож минаємо Київщину та Житомирщину. І нарешті - перша зупинка.

А ось, власне, і межа області. За мною - Вінниччина у воєнному стані. Втім тут поки жодних блокпостів або посиленого патрулювання немає.

Та долаємо кілька кілометрів і ось вона перша ознака воєнного стану - КПП.

" - Перевіряємо транспортні засоби, зупиняєм, перевіряєм транспортні засоби підозрілі на нашу думку. Не з нашими номерами. З донецькими, з луганськими номерами".

Дорогою до Вінниці зустрічаємо армійців. Вони чергують поруч із військовою частиною - знову ж таки в стані посиленої охорони. На камеру говорити відмовляються, бо ж і об'єкт режимний.

А от, власне, і Вінниця. На в'їзді - патрульні та нацгвардійці.

"Виставлені блокпости в місті Вінниці, на яких працюємо".

У самому місті ситуація доволі спокійна. Магазини, аптеки, обмінники, транспорт - усе працює. Усе без змін. Ані перевірок документів, ані додаткових патрулів. І звісно, ніякої комендантської години.

"Якщо не знати, в принципі, не читати новин, не знати, що відбувається в країні, то в принципі ніхто не відчує різниці".

"Ппаники не наблюдается, в городе все спокойно. На рынке еще не был, цены не видел".

До речі, а що із цінами? І чи залишилося бодай трохи сірників чи солі. Бо сусіди-росіяни геть розпереживалися, і навіть про закінчення запасів солі в Україні оголосили.

"В магазинах официально закончилась соль. Официальные сообщения сразу из нескольких областей. Это не шутки".

А якщо без жартів. Їдемо на ринок. Сіль нікуди не поділася. Як і цукор, сірники та крупи.

"- Якось ситуація змінилася?

- Ну, можна сказати, шо да. Люди трохи якби налякані. Нема на ринку людей. не купують, страшяться, долар піднімається".

До речі, якраз долар через воєнний стан справді трохи пострибав. Щоправда, сьогодні вже опустився - до 28 з копійками. Та хай там як, а стратегічні запаси вінничани все ж зробили.

"Сіль є. Сіль купила давно, цілий мішечок, 10 кілограм".

"А от ціни в місті?

- Как были дорого, так и есть. Повышаются, конечно - кажуть, в місті паніка, люди скуповують все - не, это мы квасить капусту, кто не успел".

Втім, дехто справді наляканий. І лякає людей - мобілізація.

"Хай не забирають дітей на війну, бо це дуже велика біда. Я буду на тюльці, я буду на хлібові, я буду на лушпайках, но хай діток не забирають на війну".

"Страшно, бо в в мене син, канєшно страшно. От зараз візьмуть на війну".

Хоча панікувати не варто. Мобілізації не буде.

А ось вінницький залізничний вокзал. І він чомусь без охорони. Хоча має бути, бо ж об'єкт в умовах воєнного стану стратегічний.

"Власне, ні охорони, ні поліції, ні нацгвардійців. Казали, що буде все посилено, нічого немає".

Навідалися ми і в лікарню. Про ймовірний дефіцит ліків там не чули. До найгіршого, переконують, готові.

"В будь-якому лікувальному закладі, а особливо такому, як наш, який на випадок надзвичайної ситуації має розгорнути 120 хірургічних ліжок, є незнижувальний резерв, запас медикаментів, який щорічно поновлюється", - говорить Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Вінницької міської клінічної лікарні.

Але є одне але. Ми опитали людей, як вони будуть рятуватися в разі надзвичайної ситуації виявилося: не знає ніхто. Як і основ безпеки життя. Де у місті розташовані сховища теж ні сном, ні духом.

"Не знаю. Чесно скажу, не знаю. Тому що цікавився цим моментом, буквально декілька днів тому, подивився, але конкретної інформації не знайшов", - говорить Андрій Федоров, житель Вінниці.

Хоча це якраз і мало б змінитися в умовах воєнного стану. У місті повинні облаштувати укриття та бомбосховища і сповістити про них людей.

А ми прямуємо далі. До кордону. Кілька годин і ми на місці. Пункт пропуску "Болган".

А ось, власне, і кордон нашої держави. за моєю спиною так зване Придністров'я. щодня цей пункт пропуску перетинають до 1000 людей і 300 автівок.

І саме тут чітко усвідомлюєш воєнний стан таки діє. Перевірки документів та автівок надретельні.

"Наш Могилів-Подільський прикордонний загін приведений в повну бойову готовність. це означає, що здійснюється посилений прикордонний контроль, посилені заходи прикордонного режиму. на кордоні все спокійно", - говорить Антон Квятковський, полковник, заступник начальника Могилів-Подільського прикордонного загону.

Особливо перевіряють туристів з Росії. А відсьогодні Україна взагалі закрила кордон для російських чоловіків.