А от хто не збирається здаватись, так це контрабандисти. Хоч би які пристрасті вирували на кордоні, хоч би які обіцянки давали політики, а контрабандисти живуть своїм життям. Скільки від цього втрачає Україна? А скільки заробляють вони? Рахувала Олена Зоріна.

Мільйонні прибутки. І винахідливість, якій можна позаздрити.

"Сигарети везуть в дошках. Фурами серед брикетів, або маскуючи їх навіть під брикети. Були ситуації, коли сигарети перевозили в катушках від кабелю", - говорить Андрій Демченко керівник прес-служби Державної прикордонної служби України.

Повітрям, морем і сушею. Погода і пора року - значення не мають.

Одна з найгучніших історій цього місяця. Загадковий вантаж на чорноморському узбережжі. Баржа з 5 мільйонами пачок сигарет. Як виявилося, це контрабандний рекорд!

"Там минимум 2,5 миллиона долларов. Потому что это именно элитная линейка сигарет, которая идет на Европу", - говорить Георгій Блощиця, голова громадської організації.

А виявили контрабанду завдяки шторму. Баржу відірвало від буксира і прибило до берега. Судно начебто прямувало з Херсона в Скадовськ. Та активісти стверджують: вантаж мав подолати так званий "шовковий шлях" контрабандистів, і дістатися Болгарії чи Угорщини. Схема давня, транснаціональна.

"Кто-то вверху, кто в этой схеме, крышевал и крышует. СБУ и Погранслужба. Без этих двух ведомств вообще невозможно попасть", - говорить Георгій Блощиця, голова громадської організації.

500% прибутку. І незважаючи ні на військову агресію, ні на воєнний стан, у контрабандній зв'язці з українцями - росіяни.

"Эти сигареты, насколько мне понятно, из Саудовской Аравии. То есть через Россию они заходят в Украину. Выходят в нейтральные воды. Туда из Украины в нейтральные воды, вот в данном случае баржа. Эта баржа очень много лет ходит. И она конкретно контрабандная", - говорить Георгій Блощиця, голова громадської організації.

І цікава деталь. Торік цю баржу вже затримували, і теж з рекордною партією контрабанди. 2 мільйони пачок, начебто, з Арабських Еміратів. За документами, судно було порожнім і прямувало в Миколаїв. Тоді, за рішенням суду, вантаж повернули власнику. Як буде тепер?

"Груз будут продавать, увидите, объявят, что сожгли, сожгут 10 часть или там 20, остальное все все равно продают всегда", - говорить Георгій Блощиця, голова громадської організації.

Для розвантаження баржу сховали від сторонніх очей. Доправили у закритий порт Чорноморська.

"Второй день как машины вывозят сигареты".

Сигарети, ліс - на виїзд. А техніка і товари народного вжитку - на в'їзд.

"Заходять смартфони, айфони, вартістю до тисячі євро, а пишеться, що це просто цегла, вартістю по 1 євро за 100 кг", - говорить Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації.

Сірі схеми працювали й досі працюють, - стверджує колишній керівник фіскалів Костянтин Лікарчук.

"Певним чином переорієнтовуються фінансові потоки і нічого більше не змінюється. Це підміна товару, це гра з митною вартістю товару. Нещодавно був скандал із поштовими пересилками, коли везли пустий бус начебто, а в результаті там знаходилися мобільні телефони", - розповідає Костянтин Лікарчук, заступник голови Державної фіскальної служби України (2015 р.).

Збитки держави й рахувати годі.

4 мільярди доларів. Саме на таку допомогу розраховує Київ від Міжнародного валютного фонду. І, уявіть собі, стільки ж Україна щороку втрачає через контрабанду. Але гроші, по суті, з однієї великої державної кишені перекладають у менші, вже приватні. Та опиняються вони все одно тут, у Києві, в загальній годівниці.

Відомі "такси", зручна зміна на пункті пропуску, що відправляє гроші нагору, й міцний "дах". Ось запорука вдалого бізнесу контрабандистів. Дійових осіб багато.

"Це митники, це відповідно, Державна фіскальна служба, це прикордонна служба, це Служба безпеки України. Періодично там з'являються прикормитись прокуратура, Міністерство внутрішніх справ", - говорить Костянтин Лікарчук, заступник голови Державної фіскальної служби України (2015 р.).

"Неодноразово були викриті ті прикордонники, які за 30 сєрєбрєніков вони намагалися продати кордон, сприяти переміщенню товарів. В цьому напрямку наші зусилля в першу чергу на викриття таких фактів і недопущення їх в майбутньому", - говорить Андрій Демченко, керівник прес-служби Державної прикордонної служби України.

Сфери впливу й регіони заздалегідь між "схемниками" поділені. Надприбутки на сході від сірого перевезення одягу чи сільгосппродукції. На півдні - спиртові оборудки. На заході - деревина й бурштин. Та справжні заробітки і на заході, і на півдні - на сигаретах.

"Є виробники сигарет в Китаї, Туреччині, на Близькому сході, які дуже дешеві. Для них Україна - ідеальний переправочний пункт. Тобто вони на в'їзд роблять через Херсон, Миколаїв, Одесу і на виїзд через Закарпаття. Інша ситуація - є виробники тут, в Україні", - говорить Костянтин Лікарчук, заступник голови Державної фіскальної служби України (2015 р.).

"На одній фурі там заробіток від 60 до 200 тисяч євро. В залежності від класу сигарет. Прибутковість в лапках цього бізнесу настільки висока, що звичайно це є достатньо вигідним, тому окуповуються і тонелі, і інші якісь такі способи доставки сигарет в Європу", - говорить Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації.

Це румунський пропускний пункт "Сірет". Те, що "не побачили" або не захотіли побачити чернівецькі колеги - викрили тут. Дві вантажівки вщерть заповнені сигаретами.

"Саме тут було пропущено 2 фури з цигаркамию Ми бачимо нашу сторону. І он там оно починається Румунія".

Місцевий активіст Микола Петіченко розповідає: вантажівки йшли з Польщі до Болгарії. Але чомусь зробили коло і майже на 3 дні загубилися в Україні.

"Ми бачимо 100% налагоджену схему. В Львівській області вони затаварюються цими сигарками і далі вже шурують на Європу. Везли 1880 коробів сигарет", - говорить Микола Петіченко громадський активіст.

Сигаретним "донам" і переносникам у гідрокостюмах на Закарпатті прикордонники оголосили справжню війну.

"Активізувалися дуже контрабандисти, які переміщаюють сигарети через кордон. Вони почали чинити як фізичний, так і моральний тиск на наших військовослужбовців, які там знаходяться", - говорить Андрій Демченко, керівник прес-служби Державної прикордонної служби України.

Впритул до кордону з Румунією і поруч із Тисою облаштували військове містечко.

"Прикордонні наряди там знаходяться цілодобово. Там організовано їх проживання, харчування і тобто вони діють 24 години на добу", - говорить Леся Федорова, речник Мукачівського прикордонного загону.

Усе після інциденту, який стався в середині листопада. Коли під час затримання контрабандиста його напарник наїхав на прикордонника і той згодом помер у лікарні.

"Це є ділянкою, на якій частіше за все використовуються, так би мовити контрабанда з коліс. Тобто коли тютюнові вироби, до безпосередньої близькості до кордону, поставляються автомобілем".

Зараз, аби завадити контрабандистам, прикордонники споруджують спеціальний паркан.

"Даний загороджувальний паркан є міцним, його не так легко подолати. І саме цей час, який втрачають контрабандисти, виграють прикордонники".

Та виграти бій - не означає виграти війну. Бо поки що в контрабандистів занадто міцний і надійний корупційний тил.