Ученые выяснили, когда погаснет Солнце [ Редактировать ]
Примерно через 4,5 миллиарда лет Солнце превратится в красный гигант и расширится до орбиты Венеры, пишет bit.ua.
Превратившись в красный гигант, оно расширится до орбиты Венеры и поглотит ряд планет, в том числе и нашу, поскольку это ближайшая к Земле звезда. После такой трансформации звезда продолжит расширяться, поглощая все космические тела, которые находятся рядом.
Позже Солнце начнет остывать и трансформируется в мертвый белый карлик с радиусом около 10 километров. Однако для землян это уже не будет иметь значения. С этого момента огромная плотность мертвого Солнца создаст возле себя гравитацию, которая начнет влиять на другие космические тела.
Пройдет еще много лет до того момента, когда Солнце станет опасным для нас, поэтому переживать пока не стоит. По крайней мере нашему поколению.
Ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили суперземлю.
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