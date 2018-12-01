На небе убывающая Луна в Деве. В этот день можно заниматься любыми делами, кроме торговли и азартных игр. Это спокойный день, постарайтесь насладиться каждой его минутой и усвоить максимум положительной энергии из космоса. Сегодня желательно делать подарки близким и подавать милостыню, навлекая на себя благосостояние.

Овен

Гороскоп на 1 декабря для Овнов говорит, что в первый зимний день вас накроет самая настоящая сказка, главное — верить в чудеса. Не стоит расстраиваться из-за материальных трудностей, финансовое положение улучшится быстрее, чем вы ожидаете.

Телец

Нужно постараться не поддаваться на сомнительные предложения, они могут закончиться финансовыми потерями. Сконцентрируйте внимание на своем здоровье и нервной системе. Хороший день, чтобы приготовить вкусное какао.

Близнецы

Этот день крайне неудачный для флирта. В вашем положении даже самый невинный флирт может закончиться плохими последствиями. Позаботьтесь о своем положении в обществе, а все силы приложите к решению срочных проблем.

Рак

Может улучшиться финансовое положение. Возможно, кто-то вернет старый долг. Хороший день для укрепления иммунитета и занятий спортом. Вечером не получится сидеть дома, даже если не было никаких планов.

Лев

С финансами будет все в порядке. В этот день звезды сулят вам встречи с родственниками, приятное семейное общение, дружеские посиделки. Не беритесь за то, что не собираетесь доводить до конца, и не давайте напрасных обещаний.

Дева

Сегодня вам не захочется сидеть дома, - и правильно! Займитесь чем-то нетипичным для вас, к примеру, сходите в зоопарк, посетите выставку. Вечером узнаете хорошую новость от коллеги по работе. Получите удовольствие от чтения книги.

Весы

Можете смело планировать дополнительную работу, которая улучшит ваше материальное положение. Хороший день для семейных встреч и походов в ресторан. Получите много приятных сюрпризов, от которых придете в восторг.

Скорпион

Нужно быть осторожными в высказываниях. Вы можете быть неправильно поняты близкими. Протянуть руку помощи можете только в том случае, если вас об этом попросят. В любви будет все хорошо, вас переполнят гормоны радости и счастья.

Стрелец

Вы окажитесь в центре внимания, но каким оно будет - зависит от вас. Чтобы избежать осуждений, которые заденут ваше самолюбие, стоит быть более терпеливым по отношению к родным. Вечер проведите в домашней обстановке, можете прочесть интересную книгу.

Козерог

Сегодня вас оценят по достоинству и родные, и коллеги. В семейных отношениях почувствуете прилив тепла и заботы от вашего партнера. Чтобы порадовать близких, можете приготовить изысканные блюда. Получите много приятных эмоций.

Водолей

В этот день вам придется подумать о своем поведении. Не нужно критиковать своего партнера, он не виноват в вашем настроении. Чтобы избежать разочарования, постарайтесь не строить планов на будущее. Вечером пойдите в бар или другое увлекательное место.

Рыбы

Сегодня можете почувствовать жизненную несправедливость по отношению к себе, но к вечеру уже будете в хорошем расположении духа. Больше общайтесь с незнакомцами, среди них могут оказаться полезные в будущем личности.

Читайте также о том, какие знаки зодиака невозможно сглазить.