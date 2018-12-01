Юрий Смищук, капитан первого ранга, в интервью изданию Газета по-украински заявил, что основная причина плачевного состояния украинского флота – его системное уничтожение предыдущими министрами обороны и отсутствие полноценного финансирования.

"На флоте пиарились все министры обороны Украины, но полноценного финансирования и желания реально заниматься флотом не было. Корабли ржавели у причалов, резались или продавались за гроши, а личный состав демонстрировал мощь ВМС ВС Украины песнями и плясками на разных праздниках в севастопольских бухтах, даже вместе с будущими агрессорами. Флот использовался для совместных учений с кораблями НАТО и приема различных делегаций", - объяснил свою позицию эксперт.

По словам Смищука, наиболее интенсивно флот уничтожался в 2001 — 2003 годах при руководстве ВМС ВС Украины М. Ежелем. Тогда Украина потеряла фрегаты "Николаев", "Днепропетровск", корветы "Херсон", "Сумы", ракетный катер "Цюрупинск", малый десантный корабль "Краматорск», ракетный катер "Конотоп". Процесс не остановился и после избрания президентом Виктора Ющенко, в период пребывания на посту министра Анатолия Гриценко и Юрия Еханурова из боевого состава выведены корвет "Измаил", малые десантные корабли "Артёмовск", "Донецк", продан Греции малый десантный корабль "Горловка», ракетный катер "Умань".

В 2012—2013 годах накануне аннексии Крыма в ВМС ВС Украины было списано семь судов.

Всего за время независимости было списано и утилизировано 19 боевых кораблей и катеров,

45 судов обеспечения (в т. ч. уникальные малые десантные корабли на воздушной подушке

типа «Зубр»).

Эксперт также остро раскритиковал пассивную позицию украинских властей по отношению к незаконному пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму:

"На момент прихода к власти "антироссийского" Ющенко командованием ЧФ РФ без правовых оснований использовалось 121 земельный участок (общей площадью 37 га с более чем 160 объектами недвижимости, которые не были переданы в аренду ЧФ), 10 причалов и 42 берегоукрепляющих сооружения. Несмотря на это, в 2006 году министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что до 2017 года Украина должна обеспечить абсолютно комфортное функционирование Черноморского флота на своей территории", - напоминает капитан первого ранга Юрий Смищук.