В Киеве жестоко расправились с туристом [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева неизвестные расстреляли гражданина другой страны. Инцидент произошел в пятницу поздно вечером, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Иностранец скончался от полученных ранений на месте. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть 39-летнего мужчины. При осмотре места трагедии полиция изъяла пулю. После чего они опросили свидетеля происшествия - 61-летнего друга погибшего.
"Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой - и в это время прозвучало несколько выстрелов", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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