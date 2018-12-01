Скоростной экспресс "Киев-Борисполь" сломался по дороге в пятницу, 30 ноября. В связи в этим "Укрзализныця" отправила другой поезд, который отбуксировал экспресс до аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании на странице в Facebook.

Экспресс все таки прибыл в пункт назначения. В свою очередь "Укрзализныця" принесла извинения за неудобства и пообещала установить причины неисправности экспресса. Также в УЗ напомнили пассажирам, что все поездки нужно планировать заблаговременно, учитывая погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.

"Вынуждены также в очередной раз напомнить пассажирам, что в погодных условиях, которые сложились, свои поездки следует планировать заранее и принимать во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Ранее было опубликовано расписание поездов в "Борисполь".