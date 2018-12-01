"Укрзализныця" просит пассажиров планировать поездки заранее в связи с погодными условиями [ Редактировать ]
Скоростной экспресс "Киев-Борисполь" сломался по дороге в пятницу, 30 ноября. В связи в этим "Укрзализныця" отправила другой поезд, который отбуксировал экспресс до аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании на странице в Facebook.
Экспресс все таки прибыл в пункт назначения. В свою очередь "Укрзализныця" принесла извинения за неудобства и пообещала установить причины неисправности экспресса. Также в УЗ напомнили пассажирам, что все поездки нужно планировать заблаговременно, учитывая погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.
"Вынуждены также в очередной раз напомнить пассажирам, что в погодных условиях, которые сложились, свои поездки следует планировать заранее и принимать во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства", - говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано расписание поездов в "Борисполь".
по теме
Чего ждать украинцам с 1 декабря: повышение пенсий и новые соцстандарты
В Украине начало месяца традиционно связано с новыми правилами жизни, когда набирают юридическую силу законы, меняются курсы валют
В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо
Никаких комментариев касательно того, как это вышло, не было
Движение на мосту Патона в Киеве закроют: когда и почему
Движение на моту Патона в Киеве будет ограничено
Грипп в Украине: как защититься от вируса
На фоне повышенной опасности гриппа в Украине, известный врач рассказала, как защитить себя от вируса