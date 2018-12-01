Обвал крыши спортзала в Вишневом: Гройсман сделал резкое заявление [ Редактировать ]
На строительство школы в городе Вишневое под Киевом, в которой из-за снегопада рухнула крыша, в прошлом году выделили 17 миллионов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"Поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы № 4 в Вишневом, Киевской обл. На строительство в прошлом году потратили более 17 млн грн бюджетных средств", - сообщил он.
Гройсман дал неделю на расследование и подчеркнул, что всех виновных надо привлечь к ответственности.
В субботу, 1 декабря, около 11:20 в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.
Ранее сообщали, что в школах Василькова и Белой Церкви Киевской области в коридоре подростки распылили газ из-за чего срочно эвакуировали сотни детей
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