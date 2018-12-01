У США покращилася ситуація на біржах на тлі повідомлень з Аргентини, з саміту "великої двадцятки". Адже від світових лідерів лунали запевняння, що повторення світової фінансової кризи не буде. Є і політичні заяви.

Дональд Трамп ще раз підтвердив, що скасував свою зустріч з Путіним на полях саміту - виключно через Україну. А французький президент Макрон на своїх двосторонніх перемовинах наполягав на виконанні Мінських домовленостей на Донбасі.

В цілому за підсумками зустрічі лідерів "двадцятки" готується підсумкова заява. Зараз вона узгоджується всіма делегаціями.