Саміт G20 покращив ситуацію на біржах США [ Редактировать ]
У США покращилася ситуація на біржах на тлі повідомлень з Аргентини, з саміту "великої двадцятки". Адже від світових лідерів лунали запевняння, що повторення світової фінансової кризи не буде. Є і політичні заяви.
Дональд Трамп ще раз підтвердив, що скасував свою зустріч з Путіним на полях саміту - виключно через Україну. А французький президент Макрон на своїх двосторонніх перемовинах наполягав на виконанні Мінських домовленостей на Донбасі.
В цілому за підсумками зустрічі лідерів "двадцятки" готується підсумкова заява. Зараз вона узгоджується всіма делегаціями.
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