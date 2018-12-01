У Польщі живуть і працюють два мільйони українців. Зокрема, там навчаються близько 40 тисяч українських студентів. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі - на форумі з двостороннього партнерства в Києві.

Глава МЗС країни також провів переговори зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. Після зустрічі він заявив - Варшава виступатиме за додаткові санкції проти Росії, через атаку на катери в Азовському морі та проведення так званих виборів на окупованих територіях.

"Європейський союз рішуче засуджує цей акт агресії. Ми закликаємо повернути судна, звільнити моряків, а також уможливити судноплавство в екваторії Азовського моря. Ми зараз розробляємо санкції щодо осіб які організували нелегальні вибори", - говорить Яцек Чапутовіч, міністр закордонних справ Польщі.

"Говорили про необхідність нових санкцій. Я дуже дякую Яцеку за послідовну підтримку цього. Саме з польськими друзями ми говоримо про додаткові ідеї, додаткові можливості використання інших каналів тиску на Росію. Маємо зробити так, що кордон нас не роз'єднував, а пов'язував", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.