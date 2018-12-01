Бориспіль зустрів зиму добою без електрики [ Редактировать ]
Майже добу без електрики. Мешканці Борисполя одразу після запуску швидкісного експресу до аеропорту залишилися без світла. В місті вийшли з ладу одразу 35 підстанцій. Місцеві пов'язують це із запуском потягу.
Вважають, що електромережі не витримали такого навантаження. Другий день роботи експресу не минув без інцидентів, поїзд з пасажирами застряг на півдорозі до аеропорту "Бориспіль".
Близько півтори години пасажири чекали на буксир. Щоб встигнути на рейси, дехто - вискочили з поїзда і бігли по заметах. В "Укрзалізниці" вже вибачились.
І зазначили, що всі пасажири встигли на свої рейси, одну людину - переєстрували на інший. Наголошують, зараз затримок у роботі експресу немає.
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