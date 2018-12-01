У США найближчу середу оголосять днем ​​жалоби в пам'ять про Джорджа Буша-старшого, який пішов з життя цієї ночі. 41-й президент Америки помер у віці 94-х років. Дмитро Анопченко - про те, чим політик запам'ятається Америці і світу.

Під час його президентства світ змінювався на очах. Впала Берлінська стіна, зник Радянський союз, в центральній і східній Європі отримували незалежність нові держави... І хоча й відверто помилився, у Києві закликаючи Україну не виходити зі складу СРСР, але саме Буш був першим, кому подзвонили, повідомивши про розвал країни.

Зараз, коли в Техасі сім'я і друзі прощаються з політиком, в ЗМІ говорять - це один з найбільш недооцінених президентів в історії.

Здавалося б, його біографія була вражаючою - пілот ВМФ і герой війни, успішний бізнесмен, конгресмен, дипломат, країну в ООН представляв, глава ЦРУ, віце-президент і в підсумку президент країни. Він говорив про себе: "я людина, для якого життя це просто набір завдань - тих, що вже виконані, і тих, що ще належить завершити".

І дуже старався виконати завдання. Але в фіналі не знайшов підтримки ані у виборців, ані у власній партії. Повернувся після поразки в рідній для нього Техас і присвятив життя дружині і синам. Один з них - Джеб - був губернатором Флориди і балотувався в президенти, але невдало; інший - Джордж-молодший, два терміни очолював країну.

"У нас тяжко на серці зараз, але воно сповнене й вдячності. Наші думки із родиною Бушів - і з усіма, кого надихав приклад Джорджа й Барбари", - написав Барак Обама.

Буш був проти висунення Дональда Трампа - і відмовився підтримати його в боротьбі із Хілларі. Він несподівано здружився із здавалося б заклятим супротивником, що забрав у нього Овальний кабінет - Біллом Клінтоном.

"Я вдячний за кожну хвилину, яку провів із ним, і завжди пам'ятатиму про нашу дружбу - як про одний з найбільших подарунків, що дало мені життя. Білл Клінтон".

У 90-й день народження Буш-старший несподівано для всіх сказав, що стрибне з парашутом - і стрибнув, хоч і в інвалідному візку, до якого його прикувала хвороба Альцгеймера. За словами близьких, він сильно страждав від недооціненості і сподівався, що хоча б після смерті історія його виправдає. І, схоже, сьогодні Америка почала шлях до цього.