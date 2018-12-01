Майже законно: скандальні забудови Ірпеня хочуть легалізувати. Про це нашим журналістам повідомили місцеві жителі.

Чиновники влаштували так званні громадські слухання щодо нового Генплану міста - без попередження правозахисників та активістів. У проблемі розбиралися мої колеги.

Понад 20 років тому Максим із родиною придбав земельну ділянку в Ірпені. І мрія чоловіка побудувати власний будинок стала реальністю. Однак невдовзі навколо його житла почали виростати багатоповерхівки.

"Іде хаотична забудова, де забудовнику вдалося викупити ділянку - там і будується будинок. Без погодження з Генпланом. Хотілося б жити як і раніше - в частному чекторі", - говорить Максим Мозговий, житель Ірпеня.

Через масштабну забудову зелений район Ірпеня перетворився на кам'яні джунглі. Максим навіть написав листа в Державну архітектурну будінспекцію з вимогою перевірити законність зведення десятиповерхівок. Однак відповіді не отримав. Натомість отримав пропозицію забудовника за безцінь продати житло й землю. Чоловік відмовив. Почалися погрози.

"Були погрози, що можуть спалити щось", - говорить Максим Мозговий, житель Ірпеня.

Незаконна забудова, вирубування лісів - усі ці проблеми об'єднали жителів Ірпеня. Але визнати забудову незаконною може лише суд.

"У нас дуже багато судових справ щодо незаконних дій. Є в суді справа щодо порушення прав громади під час прийняття рішень про оновлення генерального плану. Цей позов знаходиться вже рік в суді і досі не було навіть підготовчого провадження. Тобто у нас ірпінський суд - чорна діра", - говорить Неля Неріманівна, жителька Ірпеня, правозахисник.

Буквально за останні п'ять років приватний сектор у містечку майже знищили. Втім, населення за три роки збільшилося вдвічі. Стара інфраструктура не витримує.

"Нас чекає буквально через рік-два екологічна катастрофа. Про це вже громадськість розказує. Але державні органи не реагують, на жаль", - говорить Неля Неріманівна, жителька Ірпеня, правозахисник.

Однак влада міста вирішила не співпрацювати з активістами. Натомість влаштує таємні громадські слухання щодо нового Генплану на найближчі п'ять років. Повідомлення на сайті міськради з'явилося о 22.00 годині. Про це у Фейсбуці написала активістка, жителька Ірпеня Михайлина Скорик. Це не перша спроба легалізувати незаконні забудови і навіть внести в Генплан нові будинки.

"Я вважаю що ці збори, які ініціює місцева влада, а ініціює це Карплюк, якому оголошена низка кримінальних звинувачень і його люди керують містом - вони намагаються легалізувати незаконні забудови", - говорить Ігор Домбровський, житель Ірпеня, депутат Київської міської ради, активіст.

Незважаючи на протести, збори розпочали - наступного дня о 14.00 годині. Вів засідання колишній мер - Каплюк. За його керівництва на карті міста і з'явилися сотні будинків. Питань до нього багато. Однак тікає чоловік просто тікає від камери.

"Чому ви до мене прийшли? Я голова інвестиційної ради міста, я був обраний головуючим і вів. Навіщо забудували все місто? Руку убери. Навіщо знищили все місто?".

"Це були точно не слухання. Незрозуміло, чому головою комісії був обраний екс-мер Ірпеня Карп'юк, замість відповіді від головного архітектора міста всі відповіді надавав саме він", - говорить Дмитро Шапочкін, ГО "Стоп Корупції".

Забудовники й далі зводять чергові висотки. А жителі кажуть - будуть відстоювати своє місто.