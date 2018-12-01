У Спілці вірмен України сьогодні підбивали підсумки року. На конференцію з'їхалися представники діаспори з усіх куточків країни. Обговорювали реалізацію соціальних проектів та плани на наступний рік. Тож які цілі ставить перед собою організація? Всі подробиці - в матеріалі.

Двадцять три спілки по всій Україні, сімнадцять молодіжних організацій та понад сто реалізованих соціальних проектів. Такі підсумки роботи Спілки вірмен України цього року. На зустріч приїхали представники громади з усієї країни. А це більш ніж двісті делегатів.

"Это такой небольшой корпоратив всех армян Украины. Ну конечно, кроме корпоратива, мы еще обсуждаем наши насущные проблемы", - говорить Вілен Шатворян, голова Спілки вірмен України.

"Проделали огромный объем работы и в Киеве и на местах и это все нужно подвести к одному общему знаменателю. 2018 был трудный год. И для Украины и естественно для наших соотечественников, живущих в Украине. Но не смотря на это, САУ наметил свой план в прошлом году, и выполнил его полностью", - говорить Гайк Акопян, тимчасовий повірений у справах Республіки Вірменія в Україні.

Один із головних аспектів - підтримка вірменської церкви. Спілка опікується реконструкцією артефактів вірменської культури.

"Одна из основных целей достижения или преодоления трудностей, в планах Союза Армян Украины, это обретение. Обретение нашего духовного наследия, поддержание его в должном состоянии. То есть реконструкции, реставрации и конечно строительство новых церквей. Мы успеваем уже к будущему году завершить несколько реставрационных работ и это все преподнести нашим прихожанам", - говорить Маркос Оганесян, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви.

За минулий рік шістьом особливо старанним студентам від Спілки вірмен виплачували спеціальну стипендію. Також обіцяють збільшити витрати й на інші соціальні проекти. Обговорювали делегати й політичну ситуацію в країні.

"Следующий год у нас в выборах. Поэтому в очередной раз мы будем обсуждать вопросы с выборами, чтобы не ассоциировали нашу организацию с какой либо политической силой, потому что мы не являемся политической организацией. Мы будем обсуждать вопросы, связанные с военным положением в том числе, кроме наших насущных вопросов. Так как мы, армяне, народ, который это видел у себя на родине. Будем делиться опытом", - говорить Вілен Шатворян, голова Спілки вірмен України.

Головне цьогорічне досягнення діаспори - нагорода з Батьківщини. У Вірменії спілку визнали найефективнішою діаспорською громадою за кордоном. Однак голова Спілки вірмен зізнається - зупинятися зарано. Попереду багато невирішених завдань.

"Вы знаете, если я буду доволен, то придется уходить. Конечно, я не доволен. Много чего не доделано, не сделано. Но если сравнивать с другими годами, учесть, что есть определенные сложности, в нашем государстве, то я считаю, что мы неплохо провели этот год", - говорить Вілен Шатворян, голова Спілки вірмен України.

А вже наступний, 2019-й, Спілка вірмен України планує провести ще успішніше. І вже традиційно зібратися за круглим столом за рік. Обіцяють - досягнень буде набагато більше.