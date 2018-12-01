Петро Порошенко звернувся до українців [ Редактировать ]
Президент України Петро Порошенко звернувся до громадян з нагоди 27-ї річниці референдуму про Незалежність України. Також гарант Конституції прокоментував останні події у країні.
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