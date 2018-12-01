Україна обмежила в'їзд громадян Росії

Україна обмежила в'їзд громадян Російської Федерації до України. Йдеться про чоловіків, віком від шістнадцяти до шістдесяти років. Про це заявив Петро Порошенко на сьогоднішній нараді з керівниками силових відомств