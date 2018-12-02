Биткоин: курс криптовалюты снова вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает расти в цене.
Теперь за монету предлагают $4 212,14
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $117,205;
- Ripple $0,37345;
- Bitcoin Cash $171,95
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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