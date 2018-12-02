Протесты в Париже: Макрон пообещал наказать организаторов беспорядков [ Редактировать ]
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что организаторы беспорядков в центре Парижа будут найдены и привлечены к ответственности.
"Их личность будет установлена, и они ответят за свои поступки в суде", - заявил Макрон.
Он напомнил, что беспорядки, в отличие от мирных митингов, являются недопустимыми, передает Интерфакс-Украина.
1 декабря сотни демонстрантов собрались на Елисейских полях чтобы вновь выразить протест против роста цен на топливо и против реформаторской политики правительства в целом.
Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.
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