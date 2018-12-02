Влада Франції запустила активну кампанію проти мітингувальників

Протести у Франції, під час яких двоє людей загинули і півтисячі зазнали поранень, потроху вщухають. На вихідних мітингували близько трьохсот тисяч людей, а тепер не більше як 10 тисяч, - відзвітували в поліції