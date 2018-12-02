1 декабря в Канаде состоялся бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC между Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и обладателем пояса Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО).

Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в своем первом чемпионском бою. Украинский боксер в 11 раунде нокаутировал канадца Адониса Стивенсона.

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