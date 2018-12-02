В новогоднюю ночь, загадывая желание, каждый из нас ждет, что наступающий год принесет только счастье и радость. Но, трудности и проблемы неизбежны, но с ними можно легко справиться, если знать о них заранее.

Какие же неприятности готовит 2019 год?

На первый взгляд, Свинья очень доброе и щедрое животное, но у этих качеств есть и обратная сторона. Это животное довольно непредсказуемо и его доброта может обернуться безотказностью, а щедрость - расточительностью, поэтому будьте сдержанны в своих желаниях, но упорны в своих мечтах. Что нужно знать, чтобы избежать неприятностей в год Земляной Свиньи?

Свинья может наградить людей не только добротой и щедростью, но и расточительностью и любовью к дорогим безделушкам. Неумеренность в трате денежных средств может обернуться большими проблемами, поэтому тщательно планируйте свой бюджет и покупки, особенно дорогие, обговаривайте из с близкими людьми, возможно, они раскроют вам глаза на многие вещи. Ни в коем случае не берите денег в долг, чтобы купить какую-то вещь, особенно не первой необходимости.

Тратить деньги в 2019 году нужно по необходимости и по возможности, но смотрите, чтобы ваша экономность не переросла в жадность, не стоит оказывать себе во всех благах и радостях, ради того, чтобы сэкономить, иначе вы получите противоположный эффект и весь год проведете в безденежье.

нужно по необходимости и по возможности, но смотрите, чтобы ваша экономность не переросла в жадность, не стоит оказывать себе во всех благах и радостях, ради того, чтобы сэкономить, иначе вы получите противоположный эффект и весь год проведете в безденежье. Символ 2019 года очень располагает к доверию, однако будьте осторожны, не рассказывайте заблаговременно о своих планах, иначе доброжелатели сделают все, чтобы помешать вам добиться намеченного. Перепроверяйте важные бумаги и договора, не пускайте важные дела на самотек и не перекладывайте ответственность на других, потому что расхлебывать в конечном итоге придется вам. Будьте сосредоточенны и внимательны, особенно если дело касается бизнеса и крупных сумм денег.

очень располагает к доверию, однако будьте осторожны, не рассказывайте заблаговременно о своих планах, иначе доброжелатели сделают все, чтобы помешать вам добиться намеченного. Перепроверяйте важные бумаги и договора, не пускайте важные дела на самотек и не перекладывайте ответственность на других, потому что расхлебывать в конечном итоге придется вам. Будьте сосредоточенны и внимательны, особенно если дело касается бизнеса и крупных сумм денег. В 2019 году покровительствующей стихией будет Земля, а это означает нестабильность, поэтому будьте готовы как к взлетам, так и к падениям. Чтобы максимально обезопасить себя от неудач, прислушивайтесь к своей интуиции и не доверяйте чужим советам. Кроме того, обращайте внимание на знаки, они помогут вам избежать многих ошибок.

Символ наступающего года - Желтая Свинья, а энергетика желтого цвета может негативно сказаться на вашем здоровье. Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется проводить профилактику и следить за здоровьем, чтобы не провоцировать осложнения или ухудшения здоровья. При любых изменениях состояния, следует обращаться к врачу и сдать анализы.

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