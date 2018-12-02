Настя Каменских удивила "голым" нарядом и стала певицей года [ Редактировать ]
В Киеве во Дворце спорта прошла церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшая самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса.
В их числе была и Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, получившая титул "Певица года".
По такому случаю Настя надела эффектный черно-золотой наряд.
Спереди он представлял собой золотую кольчугу, а сзади дополнялся длинным шлейфом. На ногах артистки были черные босоножки, а руки ее украшали многочисленные золотые украшения.
Ранее мы писали, что Настя Каменских удивила откровенным нарядом.
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