В Киеве во Дворце спорта прошла церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшая самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса.

В их числе была и Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, получившая титул "Певица года".

По такому случаю Настя надела эффектный черно-золотой наряд.

Спереди он представлял собой золотую кольчугу, а сзади дополнялся длинным шлейфом. На ногах артистки были черные босоножки, а руки ее украшали многочисленные золотые украшения.

Ранее мы писали, что Настя Каменских удивила откровенным нарядом.