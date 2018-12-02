Гвоздик - Стивенсон: судейские записки на момент нокаута канадца [ Редактировать ]
Непобежденный украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), завоевавший пояс чемпиона мира по версии WBC проигрывал по запискам судей на момент остановки поединка против Адониса Стивенсона.
Американец Майк Росси поставил ничью 95:95, итальянец Гидо Каваллера отдавал небольшое предпочтение Адонису - 96:94 . Больше всех возмутили оценки третьего судьи - соотечественника канадца - Джона Вудберна. Он посчитал, что после 10-раунда Стивенсон побеждал украинца с разгромным счетом - 98:92(!).
Александр Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины. Все поединки в профессиональной карьере он провел в США.
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