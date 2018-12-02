Директора фирмы, которая выступила генподрядчиком строительства спортивной арены Вишневской школы №4, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор во время строительных работ, задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.



По факту инцидента в Вишневом расследуется уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.



Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.



"Победитель открытых торгов сейчас находится в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.



Напомним, 1 декабря в спортзале ДЮСШ Фаворит в Вишневом обрушилась крыша во время тренировок. Во время инцидента в зале находились 30 детей. Пострадавших в результате обвала нет.