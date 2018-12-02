В Украине в начале недели сохранятся ночные заморозки, но уже в средине недели потеплеет, осадки пройдут в разных регионах Украины в виде дождя и мокрого снега

В понедельник, 3 декабря осадки ожидаются только в западных областях, при этом в некоторых регионах потеплеет еще больше. На западе днем от +1 до +4 градусов, на севере от -4 до -2, в центральных областях от -2 до 0, в восточных областях от -3 до +1, и на юге от +1 до +9. Ночью холоднее всего в центральной части Украины: до -11 градусов.

Во вторник, 4 декабря в большинстве регионов (кроме южных и восточных) осадки в виде дождя. Теплый воздух движется в восточном направлении: в западных областях днем от 2 до 6 градусов выше нуля, в центре - от 1 до 3 градусов тепла, в северных и восточных областях - от 0 до 2 тепла, и на юге от 4 до 9 градусов выше нуля.

В среду, 5 декабря дождя стоит ждать в центральной, северной и южной частях Украины. Что касается температуры воздуха, то днем столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне. Ночью холодней всего в центре, восточных и северных областях - до -2 градусов мороза.

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