Російський президент прокоментував затриманням українських моряків [ Редактировать ]
Натомість тему із затриманням українців російський президент прокоментував, хоча й дуже коротко, під час прес-конференції після саміту "Великої двадцятки".
Каже: питання обміну моряків на порядку денному навіть не стоїть. І взагалі, зазначив, говорити про це не хоче - мовляв, занадто рано.
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