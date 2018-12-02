Конфлікт в Азовському морі: хто опинився в полоні і як допомагають морякам?

Третій напрямок тиску Росії на Україну нарешті привернув глобальну увагу. Тепер уже ніхто у світі не зможе сказати, що Україна перебільшує, коли стверджує, що після Криму та Донбасу саме в Азовському морі тиск набуває вкрай небезпечного характеру. Йдеться фактично про блокаду всієї цієї акваторії для України. Як цього не допустити?