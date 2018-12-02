Трамп відмовився від зустрічі з Путіном через заарештованих моряків [ Редактировать ]
Через заарештованих моряків не відбудуться перемовини Трампа і Путіна. Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN заявив: американський лідер проведе переговори з російським президентом лише після того, як Москва звільнить українських моряків і поверне затримані військові кораблі.
"Трамп скасував зустріч тому, що поведінка росіян була обурливою й такою, що суперечить міжнародному праву. Українців, яких вони захопили в протоці, необхідно звільнити. Президент хотів надіслати чітке, недвозначне повідомлення про те, що ми вважаємо неприйнятною таку поведінку, і тому він скасував зустріч", - заявив Майк Помпео, держсекретар США.
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