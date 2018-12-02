На Черкащині браконьєри знищили понад 300 кілограмів риби [ Редактировать ]
Понад 300 кілограмів риби знищили браконьєри неподалік села Тубільці на Черкащині. Так званими "драчами" злочинці витягли із зимувальної ями на Дніпрі 86 сомів, кількох толстолобів та сазана.
Коли рибу перевантажували із човна в автомобіль, рибоохоронний патруль затримав одного з браконьєрів, іншому вдалося втекти. Його зараз шукає поліція.
За фактом незаконного вилову риби відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф, конфіскація транспорту й навіть позбавлення волі.
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