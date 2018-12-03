В Молдове возле посольства Польши произошла стрельба [ Редактировать ]
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В Кишиневе возле здания посольства Польши произошла стрельба, передает Укринформ.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе кишиневской муниципальной полиции.
"Сообщение о стрельбе поступило на пульт экстренной службы от одного из карабинеров, охраняющих здание дипломатического ведомства", - сообщила руководитель пресс-службы Наталья Стати.
По ее словам, личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена, так как задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.
Изъято несколько гильз, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для поиска стрелявшего, а также оружия, из которого были произведены выстрелы.
Ранее мы сообщали о расстреле двух мужчин в Днепре.
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