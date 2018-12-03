Децентралізація: як самоуправління змінило життя поляків?

Є таке слово, яке дуже люблять наші політики, децентралізація. Це реформа, яку почали однією з перших і якою хваляться найбільше. Проте, коли про децентралізацію говорять в Україні, це звучить поки що не дуже переконливо. Бо реформа тільки в процесі