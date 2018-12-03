Санта-Клауси окупували Будапешт [ Редактировать ]
Вулиці Будапешта заполонили Санта-Клауси. У столиці Угорщини влаштували масовий марафон новорічних дідусів. Сотні чоловіків, жінок і дітей, вбраних у костюми казкового персонажа, пробігли вулицями, щоб зібрати гроші на доброчинність.
Червоні костюми, капелюхи та сиві бороди усім видавали на місці. Для участі в заході потрібно було лише попередньо зареєструватися.
по теме
3 декабря: какой сегодня праздник
3 декабря - 337-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 28 дней.
Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта выпечки
Европейские рождественские десерты отличаются большим количеством пряностей, которые отлично согревают зимой
Ханука 2018: приметы и традиции праздника
Ханука в 2018 году начинается вечером 2 декабря и заканчивается вечером
2 декабря: какой сегодня праздник
2 декабря - 336-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 29 дней
Календарь церковных праздников на декабрь 2018
В церкви ежедневно проходит множество праздников, запомнить которые очень сложно