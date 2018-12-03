Червоні костюми, капелюхи та сиві бороди усім видавали на місці

Вулиці Будапешта заполонили Санта-Клауси. У столиці Угорщини влаштували масовий марафон новорічних дідусів. Сотні чоловіків, жінок і дітей, вбраних у костюми казкового персонажа, пробігли вулицями, щоб зібрати гроші на доброчинність.

Червоні костюми, капелюхи та сиві бороди усім видавали на місці. Для участі в заході потрібно було лише попередньо зареєструватися.