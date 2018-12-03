Торнадо розніс містечко у США [ Редактировать ]
В американському штаті Ілінойс вирує торнадо. За добу нарахували 22 смерчі. Найбільше вдарило по містечку Тейлорвілл. Там травмувалася 21 людина.
Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Буревій виривав дерева з коренем. Без світла залишилися понад дві тисячі жителів.
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