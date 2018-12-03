В Одесі підняли прапор ВМС на Думській площі [ Редактировать ]
Акцію на підтримку українських полонених провели в Одесі. Перед міськрадою на Думській площі підняли прапор Військово-морських сил України. Захід ініціювали волонтери.
Долучилися й родичі ув'язнених, військовослужбовці та духовенство. За словами організаторів, стяг українських ВМС майорітиме біля мерії, доки Росія не звільнить бранців.
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