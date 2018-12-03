Захоплення Затоки: підозрювана у шахрайстві уникла обрання запобіжного заходу

На Одещині все більше загострюється ситуація навколо курортного селища Затока. Точніше, навколо привабливих ділянок на узбережжі моря. Цього разу побилися активісти, які підтримують різні сторони конфлікту