Некоторые люди только одним взглядом могут нанести ущерб другом человеку. О таких говорят, что имеют "дурной глаз". Для этого нужно обладать колоссальной энергетикой, а также иметь зодиакальную предрасположенность. Об этом пишет Аllwomens.

Скорпион

О том, что Скорпион обладает гипнотическим взглядом, многие знают не понаслышке. Человеку, рожденному под этим мощным знаком, достаточно косо взглянуть на другого, чтобы у того испортилось самочувствие. Если же Скорпион осознанно пожелает направить негатив на человека, то последнему остается только молиться. Последствия могут быть самыми разными: от рядовой болезни - до страшной аварии. Отрицательная энергия способна пробить любую броню, независимо от статуса и возраста. Особенно уязвимыми оказываются дети.

Однако к порче прибегают лишь особо мстительные Скорпионы. Прочие трансформируют свою грандиозную энергию в защиту. Поскольку одно лишь присутствие представителя знака ограждает любого от жизненных бед. Если же Скорпион захочет развить свой магический талант, то ему станут подвластны все ритуалы.

У протеже Плутона напрочь отсутствует чувство страха, а потому он готов пойти до конца - изучить даже самую черную магию. Некоторые ребята откровенно получают удовольствие, когда пользуются своими навыками. Поэтому следует опасаться скверного характера Скорпионов. Самим же представителям знака необходимо помнить о силе своих мыслей: поскольку случайно можно нанести вред даже самым близким людям. Свои эмоции нужно тщательно контролировать, отводя удар от любимых.

Близнецы

Если Скорпионы владеют акцентированным взглядом, то Близнецы - мастера острого слова. Их фразы способны бить на поражение, проникать прямо в подсознание человека. При этом они тщательно маскируют свои стрелы за огромным количеством текста. Слава самых болтливых людей неслучайно закрепилась за Близнецами. Однако в речах этого воздушного знака всегда есть подоплека.

Они либо искренне желают человеку всего наилучшего, либо наказывают его за что-то. Особенно болезненными оказываются критические замечания знака. Каждое слово оставляет неизгладимый след на самооценке человека. После словесной выволочки у него не остается сил вообще что-либо делать. Энергия катастрофически падает, и появляется высокая вероятность заболеть. Сглаз Близнецов действует именно таким образом.

Но в оправдание Близнецов можно сказать, что делают они это ненамеренно. Если Скорпион сознательно атакует врага (и даже получает от его мучений удовольствие), то Близнецы скорее просто неловко орудуют своим магическим навыком. Лишь высокоразвитые представители этого знака умеют взвешивать каждое слово. Они обаятельно общаются, с точностью рентгена оценивают собеседника по его речи, легко внушают ему нужные мысли.

Например, религиозным Близнецам ничего не стоит обратить человека в свою веру - настолько их навыки сильны. То же касается и порчи. Если развитый Близнец действительно захочет причинить кому-то вред, то он мгновенно приведет приговор в исполнение. Ему потребуется всего лишь пару слов...

Козерог

Козероги также владеют удивительным даром сглаза. Он у них не такой сильный, как у двух предыдущих знаков, однако испортить человеку жизнь все же может. Базируется же дурной глаз Козерога на чувстве зависти. Когда представитель земного знака смотрит на красивую жизнь других людей, его самого съедает желчь обиды. Он отчаянно хочет того же. Отсюда и карьерная целеустремленность Козерогов: они стремятся достичь самых вершин социальных лестниц.

Когда же у Козерога не получается добраться до звезд, то он озлобляется на весь мир. Даже близкие люди могут стать жертвой его недоброго взгляда. В такие моменты Козерогам следует максимально ограничивать общение, посещать очищающие карму сеансы (от русской бани - до буддистской медитации), пересматривать свое отношение к жизни. В противном случае у излишнего амбициозного знака будет крайне тяжелая аура.

Даже со случайной фотографии он будет смотреть исподлобья, и навлекать на жертву-зрителя порчу. Грубить друзьям, отказывать родным в любви - все это признак неудачника-Козерога. Поэтому крайне важно поддерживать своего знакомого Козерога во всех устремлениях. Реализованный человек обязательно отблагодарит вас со временем.

Рыбы

Если Козероги могут затаить обиду на весь мир, то Рыбы на конкретного человека. Чересчур эмоциональные представители водной стихии привыкли к абсолютному доверию в отношениях. Если же партнер вызывает у них подозрения своим лукавыми действиями, то Рыбы начинают думать о нем плохо. Негатив постепенно накапливается - и в какой-то момент со всей силой обрушивается на человека.

Мысленные угрозы знака имеют ту же силу, что и реальные слова. Поэтому обидчик доверчивых Рыб никогда не уходит от наказания. За обман невинной души он платит своим собственным здоровьем. Например, женщина-Рыбы может запросто отомстить за предательство родовой порчей. Для усиления эффекта ей необходимо погрузиться в воду (подойдет обычная ванна), и со слезами на глазах прочитать заклинание. После праведных слов ее бывший станет бесплодным или немощным.

Однако Рыбы не отличаются большой силой воли. Их заклятия действуют относительно недолго, и со временем возвращаются к адресату. При этом наносят энергетический вред, существенно ударяя по самочувствию знака. Чтобы не стать жертвой своего же негатива, Рыбам настоятельно рекомендуется мыслить позитивно. А заодно научиться принимать недостатки людей, и не открывать первому встречному душу. Поскольку светлых и абсолютно искренних людей днем с огнем порой не сыщешь.

Если же представители водной стихии научатся контролировать свои эмоции, то у них откроется еще один магический навык. Рыбы смогут очищать окружающее пространство от ментальной скверны. Их защитные заговоры оградят помещение дома от той же порчи. Также прекрасная интуиция позволит им чувствовать энергетическую карму других людей, успешно справляться с любым негативом.

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