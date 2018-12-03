Мужчина сделал предложение девушке и уронил кольцо в канализацию (видео) [ Редактировать ]
В США мужчина неудачно сделал предложение своей возлюбленной. В центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, молодой человек уронил кольцо в канализацию после того, как его девушка согласилась выйти за него замуж. Об этом сообщается в Twitter на официальном аккаунте полиции города.
На опубликованном ролике запечатлено, как новоиспеченный жених тщетно пытается отыскать обручальное кольцо.
WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!— NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.
She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ
"Она сказала "да", но он так разволновался, что уронил кольцо в сливную решетку", - подписал видео представитель департамента полиции города.
В итоге полиция нашла кольцо, и вернула драгоценность счастливой паре.
Ранее мужчина подал в суд на возлюбленную из-за дорогого кольца.
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