В США мужчина неудачно сделал предложение своей возлюбленной. В центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, молодой человек уронил кольцо в канализацию после того, как его девушка согласилась выйти за него замуж. Об этом сообщается в Twitter на официальном аккаунте полиции города.

На опубликованном ролике запечатлено, как новоиспеченный жених тщетно пытается отыскать обручальное кольцо.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

"Она сказала "да", но он так разволновался, что уронил кольцо в сливную решетку", - подписал видео представитель департамента полиции города.

В итоге полиция нашла кольцо, и вернула драгоценность счастливой паре.

Ранее мужчина подал в суд на возлюбленную из-за дорогого кольца.