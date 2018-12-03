Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
В зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий 2 декабря не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что с наступлением темноты боевики 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Вблизи Станицы Луганской формирования России осуществили очередную провокацию, чем сорвали разведение сил и средств в этом районе.
"В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
С утра противник совершил обстрел оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.
По данным разведки, 2 декабря, три боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пять - ранены.
Ранее мы писали о том, что боевики стянули военную технику на Донбассе.
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