В Украине запретили популярное лекарство от простуды [ Редактировать ]
В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю". Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю" индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства", - говорится в сообщении.
Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Ранее мы писали о том, что лекарства в Украине подорожали.
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