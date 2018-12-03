В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю". Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю" индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства", - говорится в сообщении.

Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

Ранее мы писали о том, что лекарства в Украине подорожали.