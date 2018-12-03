Топ-5 "сильных" имен для мальчика [ Редактировать ]
Имя для ребенка - без преувеличения, важная составляющая его будущей жизни. Известно, что среди мужских имен есть "сильные" и"слабые", которые имеют определенную энергетику и могут наделить человека теми или иными качествами. Если о "силе" имени Александр и Владимир знает каждый, то есть имена менее распространенные, о которых многие забыли, пишет издание "Мой ребенок".
Даниил
С иврита это имя переводиться как "Бог - всему судья" и имеет библейское происхождение. Даниил - сильный, уравновешенный мужчина, который не склонен принимать решения второпях. У него прекрасно развита интуиция, все дела разложены по полочкам, а невзгоды и проблемы он принимает сдержанно и оптимистично. Такие мальчики склонны к точным наукам, любят аналитику, часто облагают выдающимися интеллектуальными способностями. Кроме того, Даниилы - очень нравственные люди, редко предают, ценят друзей и семью, любят свой дом и не склонны к бессмысленным авантюрам.
Глеб
Имя Глеб берет свои корни от скандинавского имени Готлиб, что означает "любимец Бога", "под божественной защитой". Глеб - очень сильный духом, настырный и уверенный в себе человек. Мужчина с таким именем старается всего добиваться сам, не любит чрезмерного внимания к своей персоне, и быстро принимает даже трудные решения, что помогает ему сделать хорошую карьеру в будущем. Глеб всегда выполняет обещания и отвечает за свои слова, верен своим принципам и готов их бурно отстаивать. Такого мужчину уважают на работе, в первую очередь за его справедливость и честность. Глебы, как правило, становятся прекрасными семьянинами, любят детей и заботятся о родителях.
Всеволод
Славянское имя, образованное из двух слов: "Все" (весь) и "волод" (владеть). Так имя можно перевести как "владеющий всем", "властвующий". Это имя звучит красиво и наполнено, как и его носитель. С самого детства Всеволод очень покладистый и взрослый не по годам, его любят учителя и одноклассники за особую притягательную харизму. Человек с таким именем - уравновешенный, терпеливый, усидчивый и настырный. Несмотря на это, не всегда любит быть лидером, он может довольствоваться ролью на втором плане. Родители могут развивать в ребенке лидерские качества, чтобы мальчик добился в жизни больших успехов. Коммуникабельность и открытость Севы выручает его в любых жизненных обстоятельствах. Такой мужчина ценит земные радости, уют и комфорт в доме.
Назар
С иврита имя "Назар" означает "обет" или "посвящение себя Богу". Назар - яркая, сильная, противоречивая и даже воинственная душа. Необыкновенный и загадочный характер Назара с детства притягивает к нему людей, от чего у мальчика много друзей и знакомых. Как правило, такой мужчина сдержан, закрыт, не очень эмоционален, но при этом коммуникабелен и подвижен. Он стремиться достигать высоких результатов, идти к своим целям самостоятельно и жаждет материального достатка. В характере Назара можно увидеть сильного и властного человека с большой силой воли. В людях ценит верность, покладистость, честность. Если мальчика с таким именем предать или обидеть - он не замкнется в себе, но отплатит вам в ответ той же монетой.
Орест
Происхождение имени берет свое начало от греческого слова "орос", что означает - "гора", "горный". Как и его имя, Орест - сильный и мужественный мужчина, которого трудно сломать жизненными проблемами. С детства мальчик любит природу, животных, общаться с людьми, ему не свойственно вступать в конфликты. В то же время человек с этим именем очень волевой и будет идти к своей цели, находя самые рациональные пути. Орест очень коммуникабелен, целеустремленный и усидчивый, но может быть довольно упрям (на это нужно обратить внимание в детстве). Такой человек не терпит несправедливости и обмана, а особенно - предательства.
Читайте также, какие имена притягивают женское счастье как магнит.
по теме
Мужские имена, которые притягивают удачу
По словам экспертов, называя ребенка, мы осознанно или нет - закладываем его в судьбу
Фантазии родителей: самые необычные детские имена
Практически каждая супружеская пара начинает выбирать имя для своего ребенка еще задолго до его рождения
Какие имена притягивают женское счастье как магнит
Имя влияет на человека, определяет его достижения и неудачи, влияет на отношения с людьми
Женские имена, которые притягивают несчастье
Имя имеет сильную энергетику и способно влиять на жизнь человека
Мужские имена, которые притягивают беды
Выбор имени для ребенка очень ответственное решение, поскольку не все имена притягивают успех и удачу