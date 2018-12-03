Имя для ребенка - без преувеличения, важная составляющая его будущей жизни. Известно, что среди мужских имен есть "сильные" и"слабые", которые имеют определенную энергетику и могут наделить человека теми или иными качествами. Если о "силе" имени Александр и Владимир знает каждый, то есть имена менее распространенные, о которых многие забыли, пишет издание "Мой ребенок".

Даниил

С иврита это имя переводиться как "Бог - всему судья" и имеет библейское происхождение. Даниил - сильный, уравновешенный мужчина, который не склонен принимать решения второпях. У него прекрасно развита интуиция, все дела разложены по полочкам, а невзгоды и проблемы он принимает сдержанно и оптимистично. Такие мальчики склонны к точным наукам, любят аналитику, часто облагают выдающимися интеллектуальными способностями. Кроме того, Даниилы - очень нравственные люди, редко предают, ценят друзей и семью, любят свой дом и не склонны к бессмысленным авантюрам.

Глеб

Имя Глеб берет свои корни от скандинавского имени Готлиб, что означает "любимец Бога", "под божественной защитой". Глеб - очень сильный духом, настырный и уверенный в себе человек. Мужчина с таким именем старается всего добиваться сам, не любит чрезмерного внимания к своей персоне, и быстро принимает даже трудные решения, что помогает ему сделать хорошую карьеру в будущем. Глеб всегда выполняет обещания и отвечает за свои слова, верен своим принципам и готов их бурно отстаивать. Такого мужчину уважают на работе, в первую очередь за его справедливость и честность. Глебы, как правило, становятся прекрасными семьянинами, любят детей и заботятся о родителях.

Всеволод

Славянское имя, образованное из двух слов: "Все" (весь) и "волод" (владеть). Так имя можно перевести как "владеющий всем", "властвующий". Это имя звучит красиво и наполнено, как и его носитель. С самого детства Всеволод очень покладистый и взрослый не по годам, его любят учителя и одноклассники за особую притягательную харизму. Человек с таким именем - уравновешенный, терпеливый, усидчивый и настырный. Несмотря на это, не всегда любит быть лидером, он может довольствоваться ролью на втором плане. Родители могут развивать в ребенке лидерские качества, чтобы мальчик добился в жизни больших успехов. Коммуникабельность и открытость Севы выручает его в любых жизненных обстоятельствах. Такой мужчина ценит земные радости, уют и комфорт в доме.

Назар

С иврита имя "Назар" означает "обет" или "посвящение себя Богу". Назар - яркая, сильная, противоречивая и даже воинственная душа. Необыкновенный и загадочный характер Назара с детства притягивает к нему людей, от чего у мальчика много друзей и знакомых. Как правило, такой мужчина сдержан, закрыт, не очень эмоционален, но при этом коммуникабелен и подвижен. Он стремиться достигать высоких результатов, идти к своим целям самостоятельно и жаждет материального достатка. В характере Назара можно увидеть сильного и властного человека с большой силой воли. В людях ценит верность, покладистость, честность. Если мальчика с таким именем предать или обидеть - он не замкнется в себе, но отплатит вам в ответ той же монетой.

Орест

Происхождение имени берет свое начало от греческого слова "орос", что означает - "гора", "горный". Как и его имя, Орест - сильный и мужественный мужчина, которого трудно сломать жизненными проблемами. С детства мальчик любит природу, животных, общаться с людьми, ему не свойственно вступать в конфликты. В то же время человек с этим именем очень волевой и будет идти к своей цели, находя самые рациональные пути. Орест очень коммуникабелен, целеустремленный и усидчивый, но может быть довольно упрям (на это нужно обратить внимание в детстве). Такой человек не терпит несправедливости и обмана, а особенно - предательства.

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