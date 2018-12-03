Законопроект № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" уже два месяца находится в Верховной Раде. Хотя документ является безотлагательным, его рассмотрение в парламентских комитетах двигается крайне медленно. Об этом пишет в своем блоге на "Цензор.Нет" Валентин Гвоздий.

Знаково, что Комитет по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией первым предоставил своей вывод. Комитет проголосовал за то, что законопроект является коррупциогенным. Судебная реформа, а реформа адвокатуры по мнению власти, является ее финализирующей составляющей, не может повышать коррупционные риски в сфере правосудия. Наоборот, она должна быть направлена на прозрачность, усиление верховенства права и повышение профессионального уровня юридических профессий.

Только этого вывода Комитета, с учетом позиции Национальной ассоциации адвокатов Украины как официального представителя адвокатуры, должно быть достаточно, чтобы остановить дальнейшее продвижение "реформы". По сути, решение парламентского комитета указывает на то, что законопроект 9055 - не реформа вовсе.

Вывод Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касательно законопроекта 9055 также не рекомендует реализовывать предложенные

изменения. Юристы аппарата ВР советуют вернуть документ на доработку субъекту законодательной инициативы.

Совет адвокатов Украины принял три резолюции с призывом к народным депутатам не поддерживать законопроект 9055 как ограничивающий права адвокатов, коррупциогенный и разрушающий адвокатское самоуправление.

Аналогичную позицию выразили 17 советов адвокатов регионов. Адвокатура не блокирует реформу, а поддерживает ее альтернативный вариант. Это абсолютно демократический процесс дискуссии и открытость профессионального сообщества к предметному диалогу.

Совместное заявление Украинского Хельсинского Союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы, возглавляемой правозащитником с безупречной репутацией Евгением Захаровым, говорит о том, что "принимать законопроект № 9055 в такой редакции, как он зарегистрирован в Верховной Раде - будет поспешным и рискованным шагом, безусловно влекущим за собой негативные последствия". Две авторитетные правозащитные организации призвали остановить прохождение законопроекта и доработать его в рамках рабочей группы с привлечением специалистов, а также учесть положительные предложения альтернативных законопроектов 9055-1 и 9055-2. В своем заявлении правозащитники назвали наиболее острые моменты законопроекта, которые относятся к объему профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности и являются неприемлемыми.

Еще один аспект, который в дискуссии о реформе адвокатуры пока умалчивается - конституционный. В связи с попыткой внести системные изменения в регулирование конституционного института адвокатуры стоит проявить политическую дальновидность, а не политическую хитрость. Ведь законопроект, устанавливающий правила работы адвокатов, затрагивает интересы не одной профессии, а всех граждан Украины. Можно ли поставить личные амбиции выше целого раздела Конституции о правах и свободах человека и гражданина? Во-первых, Конституция гарантирует каждому право на профессиональную правовую помощь. Эта функция возложена Основным законом на адвокатуру. С учетом многих положений законопроекта, эффективность предоставления такой помощи существенно снизится.

Буквально, адвокат в процессе будет поставлен в такие рамки, где он будет лишь "присутствующим лицом". Во -вторых, законопроект 9055 нагло нарушает норму ст. 22 Конституции Укрины, котрая четко говорит о том, что конституционные права ы свободы гарантируются и не могут быть отменены. В частности, полнота реализации правовых инструментов защитника, согласно законопроекту, ограничена ответственностью за злоупотреблениями профессиональными правами. Новая статья УПК 22-1 "Злоупотребления процессуальными правами" (Переходные положения законопроекта) и еще несколько новелл основного текста законопроекта - это Дамоклов меч для каждого адвоката и по сути является отменой прав человека. Аналогичные на мой взгляд неконституционные нормы содержатся и в процессуальных кодексах В-третьих, нарушается еще одно конституционное право человека - право на свободный выбор защитника. Законопроект предполагает, что на этот выбор будут влиять прокуроры, следователи и судьи. В-четвертых, ст. 22 Конституции предписывает, что при принятии новых законов не допускается ограничения существующих прав и свобод. Однако, законопроект 9055 превращает сразу несколько конституционных статей в бесполезные декларации. Готовы ли народные депутаты поддержать такие риски или все же запросят мнение Конституционного суда, покажет время.

Все, названное выше, относится к юридической аргументации против принятия законопроекта и является надежной профессиональной основой для того, чтобы с холодной головой, компетентно и взвешенно подойти к разработке реформы адвокатуры в рамках парламента и принять прогрессивный новый закон. Однако, в защиту законопроекта 9055 развернули арсенал политического влияния, давления на народных депутатов и политизированной коммуникационной кампании с элементами дискредитации НААУ.

В чем причина желания любой ценой продавить законопроект без правок?

Неужели улучшение статуса адвокатов, усиление инструментария защиты прав граждан, адаптация лучших европейских практик профессии нуждается в таком теневом режиме принятия? В ночь принятия государственного бюджета трижды предпринималась попытка собрать Комитет по правовой политике и правосудию и принять даже в отсутствие кворума вывод по законопроекту. Это позволило бы мгновенно передать документ на голосование в зал ближе к утру.

В тех, по сути, экстремальных условиях ночного законотворчества получить нужный результат не являлось бы большой сложностью. Тем более, аналогичный прецедент уже был в 2016 году. В спешном голосовании за изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы были внесены правки, ограничивающие размеры адвокатских взносов. Хотя практики регулирования адвокатских взносов на уровне закона нет ни в одной европейской стране, наш законодатель закрыл на это глаза. Несмотря на призывы НААУ и интервенционное письмо Совета правовых и адвокатских сообществ Европы (ССВЕ) о том, что такого плана вмешательства во внутреннюю деятельность адвокатуры недопустимы, через изменения в кодексы в декабре 2016 года приняли корректировки в профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Этот эпизод очень показательный. Во-первых, он свидетельствует о том, что если европейские стандарты мешают чьим-то личным интересам, то они легко игнорируются в законодательном процессе. Во-вторых, ситуация показала полное непонимание законодателем особенностей адвокатского самоуправления. Людям, далеким от адвокатуры и понимания специфики работы адвокатов, самоуправление представляется как фирма. И вполне логично, при таком понимании, у этих людей возникают попытки эту фирму обанкротить и захватить рейдерским путем. Под эти цели идеально подходит раздел законопроекта 9055 об адвокатском самоуправлении и переходные положения, которые предусматривают ликвидацию НААУ и всех органов адвокатского самоуправления, созданных на основании действующего европейского закона об адвокатуре. Законопроект предлагает абсолютно нерабочую модель взамен действующей.

И по способу формирования, и по функциональным полномочиям. Первый логичный вопрос — чем оправданы такие радикальные перемены в самоуправлении? Ведь это полное переформатирование само по себе является вмешательством в деятельность адвокатуры со стороны законодателя, без согласования и учета позиции адвокатуры, как это предписывают европейские стандарты. Более того, все эти изменения, в случае узаконивания, придется реализовывать за счет адвокатских взносов, а ликвидацию ОАС - с очевидными финансовыми потерями для адвокатуры.

Действующая модель нерабочая?

Наоборот, она абсолютно стабильна институционально, способна к кадровому обновлению через демократические механизмы выборов адвокатами своих представителей в органы адвокатского самоуправления (в ОАС избрано около 1000 адвокатов по всей Украине);

сбалансирована по функциональному принципу и территориальному. За 6 лет проведено 3 съезда адвокатов (130 решений), 48 заседаний Совета адвокатов Украины (1406 решений), избраны все региональные и высшие органы, работает Единый реестр адвокатов Украины, количество адвокатов достигло 45 тысяч, проведены сотни тренингов и семинаров по повышению квалификации. НААУ стала членом ключевых международных адвокатских организаций -ССВЕ, Международной ассоциации адвокатов (IBA), установила партнерские отношения с национальными адвокатурами нескольких десятков стран мира.

Как показал опрос Центра прикладных исследований, адвокаты довольны теми сервисами, которые им предоставляет НААУ, доверяют ОАС на уровне 80%, и считают организацию открытой и прозрачной (респонденты не отметили дефицита информации о деятельности НААУ). Объективно, это подтверждает эффективность НААУ.

Возможно, НААУ выстроена вопреки европейским стандартам? Тоже нет, ведь закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" принимали в 2012 году на основании рекомендаций ПАСЕ, вывода Венецианской комиссии от 2011 года и в рамках выполнения Украиной условий подписания Договора об ассоциации с ЕС. Ни один из европейских партнеров НААУ, например, Федеральная палата адвокатов Германии, ни разу не указала на несоответствие нашей системы самоуправления европейским стандартам. Таким образом, те, кто поясняют необходимость переписать закон в части самоуправления приближением к европейскому будущему, откровенно манипулируют. Они опоздали со своей миссией — она уже выполнена адвокатским сообществом за эти 6 лет. Что предлагается законопроектом 9055. Создать 27 региональных палат с технической, номинальной ролью Национальной ассоциации адвокатов.

Адвокаты, по мнению авторов закона, должны быть членами и НААУ, и областной структуры. В 2011 году Венецианская комиссия не рекомендовала двойное членство для адвокатов. Очевидно, что это содействует разделению адвокатского сообщества по географическому признаку и не усилит адвокатуру.

Более того, при едином законодательном поле и судебной практике, учитывая право адвокатов осуществлять деятельность по всей стране, искусственная федерализация адвокатуры абсолютно нелогична.

Интересно, что такая реформа произошла в Турции, и ее результатом стала практически полная ликвидация адвокатских ассоциаций, с утратой адвокатами профессиональных иммунитетов и гарантий. Весь процесс сопровождается настоящими репрессиями против адвокатов, что уже стало предметом внимания европейских профессиональных организаций.

Любопытно, что авторы законопроекта, выступая за демократизацию самоуправления, на самом деле, изобрели способы ограничить права адвокатов на участие в органах самоуправления. Это еще одна линия разделения адвокатов на несколько "сортов". Так, адвокат, который работает по трудовому договору, имеет право на участие в конференциях адвокатов и может избраться делегатом съезда. Однако, избираться самому в органы адвокатского самоуправления он не может.

Еще большей дискриминации подвергнуться адвокаты, которые работают в органах государственной и местной власти. Они вообще не могут принимать участие в работе адвокатского самоуправления и лишены и активного и пассивного избирательного права.

Такой подход предполагает, что не все адвокаты равны. А те, кто по новому закону изберется в органы самоуправления, будут еще "равнее" ведь закон освобождает их от дисциплинарной ответственности. Такие дискриминационные вещи недопустимы, их узаконивание никак нельзя назвать прогрессивной реформой. Процедура избрания органов адвокатского самоуправления выписана демагогически. Всеобщее собрание адвокатов региона с тайным рейтинговым голосованием — это нереалистичная формула. Добиться результативных решений таких массовых собраний без нарушений будет невозможно. Последуют суды, проблемы с легитимностью, дублирование ОАС в одном регионе.

Проведение ежегодного съезда еще одна "хотелка", которая откроет ящик Пандорры. В совокупности, такие новые правила породят бесконечную борьбу без правил как на местах, так и на уровне высших органов. Нельзя исключить, что они вообще не будут избраны, а реформирование застопорится на этапе ликвидации действующей системы. Возможно, это и было истинной целью разработки такого закона об адвокатуре. Согласно международным стандартам, самоуправления это гарантия независимости адвокатуры. И именно поэтому адвокаты защищаются от этой атаки на ключевой принцип профессии, закамуфлированной под реформаторский законопроект.