Российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление адвоката моряков Николая Полозова российским СМИ.

Сообщается, что задержанным в Черном море военным морякам предъявлено обвинение в якобы незаконном пересечении границы России.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по части 3 статьи 322 УК России ("Незаконное пересечение границы России")", - заявил Полозов.

По его словам, с самого ареста он не встречался со своим клиентом, капитаном катера "Бердянск" Денисом Гриценко.

"Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что к пленным морякам не пускали адвокатов.