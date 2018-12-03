Агрессия России в Азовском море: морякам выдвинули новое обвинение [ Редактировать ]
Российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление адвоката моряков Николая Полозова российским СМИ.
Сообщается, что задержанным в Черном море военным морякам предъявлено обвинение в якобы незаконном пересечении границы России.
"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по части 3 статьи 322 УК России ("Незаконное пересечение границы России")", - заявил Полозов.
По его словам, с самого ареста он не встречался со своим клиентом, капитаном катера "Бердянск" Денисом Гриценко.
"Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что к пленным морякам не пускали адвокатов.
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