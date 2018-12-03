Поданный в сентябре в Верховную Раду законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055 не только противоречит Конституции, но и ставит под угрозу защиту прав украинцев.

Об этом в своем блоге на сайте Цензор.НЕТ написал заместитель Главы Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

Обосновывая свою позицию Гвоздий обращает внимание на тот факт, что Конституция гарантирует каждому право на профессиональную правовую помощь и эта функция возложена Основным законом на адвокатуру. Но, по его мнению, с учетом многих положений законопроекта, эффективность предоставления такой помощи существенно снизится: "буквально, адвокат в процессе будет поставлен в такие рамки, где он будет лишь "присутствующим лицом"".

Юрист считает, что законопроект 9055 нарушает норму ст. 22 Конституции Украины, которая четко говорит о том, что конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. "В частности, полнота реализации правовых инструментов защитника, согласно законопроекту, ограничена ответственностью за злоупотреблениями профессиональными правами. Новая статья УПК 22-1 "Злоупотребления процессуальными правами" (Переходные положения законопроекта) и еще несколько новелл основного текста законопроекта - это Дамоклов меч для каждого адвоката и по сути является отменой прав человека. Аналогичные на мой взгляд неконституционные нормы содержатся и в процессуальных кодексах", - написал Гвоздий.

По словам Гвоздия, нарушается также конституционное право на свободный выбор защитника, ведь законопроект предполагает, что на этот выбор будут влиять прокуроры, следователи и судьи.

Кроме этого, он отметил, что ст. 22 Конституции предписывает, что при принятии новых законов не допускается ограничения существующих прав и свобод, но "законопроект 9055 превращает сразу несколько конституционных статей в бесполезные декларации".

В связи с этим, Гвоздий обратился к парламентариям с вопросом: "Готовы ли народные депутаты поддержать такие риски или все же запросят мнение Конституционного суда, покажет время".

Юрист считает, что "в связи с попыткой внести системные изменения в регулирование конституционного института адвокатуры стоит проявить политическую дальновидность, а не политическую хитрость. Ведь законопроект, устанавливающий правила работы адвокатов, затрагивает интересы не одной профессии, а всех граждан Украины. Можно ли поставить личные амбиции выше целого раздела Конституции о правах и свободах человека и гражданина?".

Ранее, профильный комитет ВРУ дал заключение о том, что законопроект 9055 несет в себе коррупционные риски, а Главное научно-экспертное управление Верховной Рады не рекомендовало реализовывать предложенные в проекте закона изменения.