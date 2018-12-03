3 декабря улицы Киева парализовали многокилометровые пробки. Больше всего движение затруднено на мостах с правого на левый берег, пишет "Обозреватель".

По состоянию на 9:25, затруднение движения оценивалось в 7 баллов. Уже через час, в 10:30 дороги "разгрузились" до 5 баллов. Согласно с данными онлайн-карт, относительно свободно въехать в столицу можно со стороны Вишневого. "Красным" значатся дороги от Крюковщины, Софиевской и Петропавловской Борщаговки. Проспект Победы тянется от метро "Житомирская" до "Берестейской", дальше движется свободно до "Политехнической", от которой "красная" зона переходит к бульвару Шевченко и завершается Бессарабской площадью. В Соломенском районе стоит проспект Лобановского и Чоколовский бульвар.

Некоторое затруднение движения имеется также рядом с аэропортом "Киев". В центре Киева тянучка на улицах Богдана Хмельницкого, Прорезной, Ивана Франко, Софийской и Большой Житомирской. На Крещатике автомобилисты могут двигаться свободно. Владимирский проезд перекрыт в связи с украшением города к новогодним и рождественским праздникам. Из путепроводов с левого на правый берег самым свободным оказался мост Метро, также немного тянется Дарницкий и Южный мост. А вот мост Патона и Северный застыли в многокилометровых заторах.

В зимний период водителям нужно быть предельно осторожными на дорогах, чтобы избежать ДТП. На днях поезд на скорости сбил грузовик под Харьковом.