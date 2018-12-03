Відвідати військовополонених українських моряків у Москві збирається український омбудсмен Людмила Денісова. Вона вже звернулася до російської сторони за відповідним дозволом.

Напередодні російська колега Тетяна Москалькова повідомила, що у бранців Лефортовського СІЗО побували представники московської Громадської спостережної комісії. Запевнили: умови утримання - прийнятні, скарг - немає. Троє поранених моряків, за словами Москалькової, перебувають в ізоляторі "Матроської тиші" у медичній частині. Втім, чи можна довіряти цій інформації від російської сторони - невідомо.

"Всупереч Женевській конвенсії про поводження з військовополоненими їх засуджують нікчемним судом РФ. Їх кинули за грати Лефортове, знали погони, одягли в тюремний одяг. взагалі невідомо в якому стані знаходяться наші поранені. Дякуємо міжнародній спільноті за підтримку. Проти РФ введено санкції, але ми розраховуємо на їхнє продовження та посилення", - говорить Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаю, вдень 25 листопада прикордонний корабель Росії вчинив провокацію - протаранив український буксир в Азовському морі. Пізно ввечері окупанти обстріляли три українські судна біля Керченської протоки і захопили їх разом з екіпажами. Спершу двадцятьох чотирьох полонених доправили до Сімферополя, а потім перевезли у Москву. Через відкриту російську агресію на морі, українська влада оголосила воєнний стан у 10 областях країни.