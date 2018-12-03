Росія сьогодні має надати Україні дані про захоплення українських моряків. Відповідним рішенням Москву до цього зобов'язав Європейський суд з прав людини. Про це повідомив Петро Порошенко - на форумі, присвяченому 70-річчю від ухвалення Генасамблеєю ООН загальної декларації з прав людини.

Президент наголосив, уже понад чотири роки Росія знущається над українцями та нехтує правами людей і в анексованому Криму, і на окупованих територіях Донбасу.

"З початку збройної агресії РФ проти України, за даними ООН,понад 10 тисяч людей вбито, понад 23 тисячі зазнали поранення. Численні випадки умисних вбивств та позасудових страт, викрадення, і кидання людей у підвали або утримання у нелюдських умовах в російських в'язницях.

Україна й надалі продовжуватиме робити все можливе для якнайшвидшого повернення в Україну усіх українських заручників з окупованих Донбасу та Криму. Політв'язнів, які утримуються в російських тюрмах. Ще раз користуючись нагодою, закликаю усі правозахисні організації, Уряди і міжнародні організації працювати спільно задля досягнення цієї мети", - говорить Петро Порошенко, президент України.