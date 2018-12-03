Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении дружбы с Россией [ Редактировать ]
В понедельник, 3 декабря, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщает сайт парламента.
17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Срок действия договора о дружбе с Россией истекает 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, в срок до 30 сентября Украина должна была сообщить России о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.
26 сентября Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.
Ранее мы писали о том, что Порошенко сделал заявление о продлении военного положения.
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