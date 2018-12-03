Украинская певица Светлана Лобода поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.

На фото артистка позирует с пуделем, чем вызвала восторг в сети.

Поклонники активно комментируют снимок:

"Вы похожи", "Великолепная", "Шикарный лук", "Нереальная", "Очень красивая", "Этот взгляд", "Вау, какой костюм", "Все шикарно, но вот полоска на одном месте портит всю красоту костюма", "Очень стильно", "Похожи".

Ранее Светлана Лобода поделилась скандальным фото из туалета.