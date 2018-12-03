Лободу сравнили с собакой (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.
На фото артистка позирует с пуделем, чем вызвала восторг в сети.
Поклонники активно комментируют снимок:
"Вы похожи", "Великолепная", "Шикарный лук", "Нереальная", "Очень красивая", "Этот взгляд", "Вау, какой костюм", "Все шикарно, но вот полоска на одном месте портит всю красоту костюма", "Очень стильно", "Похожи".
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее Светлана Лобода поделилась скандальным фото из туалета.
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