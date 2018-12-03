В Польше из-за гололеда украинцы попали в страшную аварию (фото) [ Редактировать ]
В Польше недалеко от Кракова в местности Кшешовице столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали девять человек, среди них восемь граждане Украины. Об этом сообщает "Польское радио".
Известно, что один автомобиль пассажирский, а второй - фургон. Травмированы восемь украинцев и водитель фургон.
Чтобы достать травмированных из поврежденных машин, спасателям пришлось использовать специальную технику. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
Одной из причин аварии могло быть тяжелые дорожные условия, а именно гололед, что значительно усложняет торможение.
Напомним, 13 ноября в Польше водитель сбил на переходе трех украинок.
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